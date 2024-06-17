Волгоградцев отправят в паломничество по святыням на байдарках





Волгоградская епархия уже девятый год подряд организует трехдневное паломничество по святым местам региона на байдарках. Как рассказала V102.RU организатор турмаршрута Мария Кириленко, сплав по Волге протяженностью в 80 километров начнется 8 августа от монастыря святого Сергия и Германа Валаамских в Волжском и завершится 11 августа в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровка в Ленинском районе.

Помимо данных святынь, участникам необычного паломничества обещают посещение монастыря Святого Архангела Гавриила в хуторе Барбаши в Светлоярском районе.





- С 2015 года мы ежегодно проводим паломничество на байдарках. Каждый раз стараемся организовать новые маршруты, чтобы каждый раз было интересно. Такую традицию мы подсмотрели у наших коллег из Нижегородской епархии, - пояснила корреспондентам информагентства Мария Кириленко. - Как правило, в турмаршруте участвует до 40 человек в сопровождении еще двух священников, которые совершают утреннюю и вечернюю молитву для всех участников.

Организаторы уверяют, что все участники будут в безопасности – в стоимость оргвзноса входит байдарочное снаряжение с спасательными жилетами, асопровождать группу будет опытный инструктор.

Фото: Волгоградская епархия