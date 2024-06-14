Стали известны подробности ДТП с провалившейся в яму маршруткой





Прокуратура Волгоградской области выясняет обстоятельства происшествия с маршруткой №6а, которая провалилась в яму на проезжей части. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ЧП произошло в Кировском районе Волгограда на проезжей части ул. 64-й Армии.









– Согласно предварительным данным, 14.06.2024 в ходе проведения работ по замене магистрального трубопровода на прилегающей к дороге территории во время движения маршрутного такси произошло частичное обрушение дорожного покрытия. Водителю и пассажирам удалось оперативно выбраться из автомобиля, который частично оказался в зоне повреждения дорожного полотна, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Отметим, маршрутка №6а угодила в яму посреди проезжей части сразу после сильнейшего ливня, обрушившегося на региональный центр. Обильные осадки вызвали подтопление дороги. Под воду ушло не только проезжее полотно, но и прилегающие территории.