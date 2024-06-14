



Для футбольных болельщиков на 16 июня назначены две дополнительные городские электрички сообщением Волгоград-1 – Волжский и Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, отправление со станции Волгоград-1 запланировано на 21:41, с верхней платформы – на 21:49. Прибудет пригородный поезд на конечную ст. Волжский в 22:32.

Также в 21:39 со станции Краснооктябрьская отправится рейс Краснооктябрьская – Шпалопропитка. Отправление с нижней платформы Мамаев курган в 21:48. Прибудет электричка на конечную ст. Шпалопропитка в 22:59.

Напомним, 16 июня на «Волгоград Арене» состоится ответный матч «Ротора» с «Новосибирском» за выход в Первую лигу. Первый встреча команд завершилась крепкой ничьей – 1:1.