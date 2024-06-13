Общество

Волгоградка отсудила деньги у продавца полуживого шпица

Общество 13.06.2024 19:31
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13.06.2024 19:31

Дзержинский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования местной жительницы, которая через популярный сайт объявлений купила заморенного голодом щенка породы шпиц. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, после ветеринары не смогли выходить больного питомца, животное погибло. После гибели собаки женщина обратилась в суд.

Выяснилось, что в процессе покупки продавец пояснила, что у щенка имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом, но они не существенны. По приезде домой состояние шпица резко ухудшилось, в связи с чем волгоградка обратилась в ветеринарную клинику. В течение пяти дней собака находилась на стационарном лечении в тяжелом состоянии, после чего умерла.  В клинике подтвердили, что животное было доставлено в крайне тяжелом состоянии с видимыми признаками истощения и обезвоживания.

– Установлено, что в момент совершения сделки купли-продажи собака уже имела признаки заболевания, что впоследствии привело к ее гибели, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору, – пояснили в суде. – Решением мирового судьи в пользу истца взысканы: денежные средства, уплаченные за щенка в размере 25 000 рублей, убытки в виде расходов на лечение животного 28 137 рублей, компенсация морального вреда 3 000 рублей, неустойка за каждый день невозврата денежных средств 24 500 рублей и штраф за невыполнение требований потребителя в добровольном порядке 40 318 рублей. 

Продавец попыталась обжаловать решение суда, однако, изучив материалы дела,  однако решение мирового судьи осталось без изменения. 

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