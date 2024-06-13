



Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского управления Василию Семенову разобраться в проблеме 32-летней жительницы Волгограда, которая пожаловалась на нарушение ее жилищных прав. По сведениям Информационного центра СКР, женщина вынуждена жить в квартире брата – участника СВО. При этом жилье располагается в аварийном доме.

– Жительница Волгоградской области в несовершеннолетнем возрасте осталась без попечения родителей, – рассказали в ИЦ СКР. – С 2012 года она состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями как малоимущая, однако до настоящего времени собственной квартирой она не обеспечена. При этом заявительница зарегистрирована и проживает в малогабаритной коммунальной квартире брата-участника СВО, расположенной в аварийном доме. Неоднократные обращения в администрацию результатов не принесли.

Сообщается, что по данному факту в СУ СК России по Волгоградской области уже организована доследственная проверка. Василий Семенов в ближайшее время доложит главке СКР о ее промежуточных результатах.