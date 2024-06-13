В Волгограде камеры вновь сняли не поделивших проспект Ленина автолюбителей





13 июня в Тракторозаводском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», столкновение случилось на перекрёстке пр. Ленина с ул. Шурухина и попало на камеры уличной сети видеонаблюдения.

Судя по опубликованным видеокадрам, водитель одной из машин при повороте налево пытался разъехаться со встречным потоком автомобилей, однако не обратил внимания на движущийся ему навстречу автомобиль.

Отметим, в результате столкновения оба транспортных средства получили повреждения. О пострадавших в ходе аварии не сообщается.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»