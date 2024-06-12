В Волгограде из машин в цветах флага выстроили слово «Россия»

На нижней террасе Центральной набережной в Волгограде сегодня, 12 июня, активисты выстроили из машин слово «Россия» в цветах российского триколора, а затем направились в автопробег по городу-герою, сообщает V102.RU.

Инициаторами проведения патриотической акции выступили городские сообщества автолюбителей. В колонне от центра до Тракторозаводского и Красноармейского районов проехали около 50 машин.





На старте пробега на набережной под звуки гимна развернули огромный российский флаг — молодежь пронесла 80-метровое полотнище от площади Павших Борцов. Представители молодежных организаций и патриотических клубов, студенты и школьники приветствовали участников автопробега. Автомобили двинулись в путь под песню «Россия».

Конечной точкой первой колонны стала площадь Дзержинского — у памятника «Защитникам города от благодарных тракторостроителей». Вторая колонна пронеслась на юг областной столицы через Ворошиловский, Советский и Кировский районы до площади Свободы в Красноармейском.





По словам одного из организаторов флешмоба Марата Муртазаева, это не первая подобная акция волгоградских автолюбителей, и с каждым годом желающих принять участие в ней становится все больше.

Волгоградец Вадим Медяков приехал на набережную на машине вместе с супругой:

— Россия — моя Родина, я сегодня здесь, чтобы еще раз выразить любовь к своей стране, — рассказал участник автопробега.





о словам горожанки Марии Скрылевой, своим участием в акции «мы не только выражаем гордость за свою Родину, но и поддерживаем тех ребят, кто сейчас защищает нашу безопасность в зоне СВО».

Традиционно в автопробеге приняли самое активное участие депутаты городской думы.

Фото: Волгоградская городская дума