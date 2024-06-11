Общество

В Волгограде завершается строительство новой тепловой камеры на улице Иркутской

Общество 11.06.2024 16:38
0
11.06.2024 16:38


Установка железобетонных плит перекрытия в тепловом канале является финальным этапом работ по замене 48-метрового участка магистрального трубопровода, сообщили в «Концессиях теплоснабжения». Впереди у специалистов – вторая очередь мероприятий по модернизации теплосети в Ворошиловском районе.

– Железобетонные плиты перекрытия применяются «Концессиями теплоснабжения» не первый год, – поделился опытом мастер цеха централизованного ремонта Александр Гусев. – Фундаментные блоки из бетона намного долговечнее, чем их силикатный аналог, а после монтажа плит мы делаем гидроизоляцию, что обеспечивает долговечность конструкции на десятилетия вперед.

На выполнение всех строительных работ специалистам нужно несколько дней – вскоре здесь начнутся работы по обустройству транспортного разворотного кольца. Параллельно начинается второй этап реконструкции магистральной теплосети по ул. Иркутской.


– Мы продолжим планомерно двигаться от данной тепловой камеры в сторону улицы Рабоче-Крестьянской. В соответствии с проектом предстоит заменить еще более 300 погонных метров трубопроводов, а также выполнить выходы участков тепловой сети во внутриквартальные проезды. Таким образом, в общей сложности на ул. Иркутской будет заменено около 400 погонных метров тепловой сети, которая ни разу капитально не ремонтировалась с 1975 года, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту Александр Рыкалин.

Напомним, реконструкция теплотрассы обеспечит надежную подачу ресурса 80 жилым домам, 8 детским садам, 5 учебным и 1 лечебному учреждению. Работы по замене участка теплосети на улице Иркутской проводятся согласованно с планами муниципалитета по возведению современной дорожной развязки. Для этого специалистами также будет выполнена укладка усиленных железобетонных конструкций под будущую проезжую часть и усиленных плит перекрытия тепловых каналов, толщина которых составляет 250 миллиметров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.06.2024 15:36
Общество 11.06.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 14:42
Общество 11.06.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 13:16
Общество 11.06.2024 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 11:32
Общество 11.06.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 11:23
Общество 11.06.2024 11:23
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.06.2024 11:00
Общество 11.06.2024 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 10:45 Реклама
Общество 11.06.2024 10:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.06.2024 10:42
Общество 11.06.2024 10:42
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 10:05
Общество 11.06.2024 10:05
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 09:58
Общество 11.06.2024 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 09:31
Общество 11.06.2024 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
11.06.2024 07:49
Общество 11.06.2024 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2024 21:52
Общество 10.06.2024 21:52
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2024 21:14
Общество 10.06.2024 21:14
Комментарии

0
Далее
Общество
10.06.2024 20:00
Общество 10.06.2024 20:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:04
В предпраздничный день центр Волгограда сковали пробкиСмотреть фотографии
18:36
«У нее будто амнезия»: по делу о гибели в ДТП волгоградских студентов допросили знакомую ШыхалиеваСмотреть фотографии
17:59
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»Смотреть фотографии
17:56
«Это очень больно»: в Камышине выломали ограждение на Аллее Славы участников СВОСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде опубликованы кадры жёсткого столкновения легковушек на ул. ИсторическойСмотреть фотографии
16:56
В Волжском возобновлено движение трамваев после ДТП на ул. АлександроваСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде завершается строительство новой тепловой камеры на улице ИркутскойСмотреть фотографии
16:05
ВТЗ провел корпоративный фестиваль национальных традицийСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде после огласки в СМИ коммунальщики за сутки заменили стояк в девятиэтажкеСмотреть фотографии
14:42
Бочаров вручил в Волгограде первые региональные ордена, медали и званияСмотреть фотографии
14:13
Участников СВО предложили освободить от процентов по кредитамСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде спасатели подготавливают к открытию городские пляжиСмотреть фотографии
12:52
В Котово отложили суд по делу экс-мэра ЛесниченкоСмотреть фотографии
12:09
Русло реки Медведица расчищают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
Пьяные игры с ножом грозят волжанину 15-летним срокомСмотреть фотографии
11:36
В Волжском предприниматель идет под суд за гибель ребенка в игровой комнате ТРК «Планета Лето»Смотреть фотографии
11:32
Главному приставу Волгоградской области назначили нового заместителяСмотреть фотографии
11:23
Сотрудники энергосбытовой компании подняли в Волгограде особый флагСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
В Волгограде городские службы оценили протяженность трещин на дорогахСмотреть фотографии
10:45
«Росгосстрах» выплатил волгоградским аграриям за ущерб от заморозков почти 360 млн рублейСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области выросло число пострадавших от укусов животныхСмотреть фотографии
10:08
Иномарка сбила медлительного самокатчика в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:05
Волгоградцев предупредили о проверке систем экстренного оповещенияСмотреть фотографии
09:58
На День России волгоградцев ждет пекло до +37ºСмотреть фотографии
09:33
Суд отменил оправдательный приговор волгоградцу за распространение детской порнографииСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде госкорпорация пожертвовала для бойцов СВО автомобиль Chevrolet EpicaСмотреть фотографии
09:27
Адвокат генерала Попова назвал СВО шансом приостановить делоСмотреть фотографии
07:49
Размер вознаграждения за работу на выборах утвердили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:52
Магазин в Ерзовке под Волгоградом тушили 4 часаСмотреть фотографии
21:52
Расписание пригородных поездов в Волгоградской области изменится 12 июняСмотреть фотографии
 