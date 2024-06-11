



Установка железобетонных плит перекрытия в тепловом канале является финальным этапом работ по замене 48-метрового участка магистрального трубопровода, сообщили в «Концессиях теплоснабжения». Впереди у специалистов – вторая очередь мероприятий по модернизации теплосети в Ворошиловском районе.

– Железобетонные плиты перекрытия применяются «Концессиями теплоснабжения» не первый год, – поделился опытом мастер цеха централизованного ремонта Александр Гусев. – Фундаментные блоки из бетона намного долговечнее, чем их силикатный аналог, а после монтажа плит мы делаем гидроизоляцию, что обеспечивает долговечность конструкции на десятилетия вперед.

На выполнение всех строительных работ специалистам нужно несколько дней – вскоре здесь начнутся работы по обустройству транспортного разворотного кольца. Параллельно начинается второй этап реконструкции магистральной теплосети по ул. Иркутской.





– Мы продолжим планомерно двигаться от данной тепловой камеры в сторону улицы Рабоче-Крестьянской. В соответствии с проектом предстоит заменить еще более 300 погонных метров трубопроводов, а также выполнить выходы участков тепловой сети во внутриквартальные проезды. Таким образом, в общей сложности на ул. Иркутской будет заменено около 400 погонных метров тепловой сети, которая ни разу капитально не ремонтировалась с 1975 года, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту Александр Рыкалин.

Напомним, реконструкция теплотрассы обеспечит надежную подачу ресурса 80 жилым домам, 8 детским садам, 5 учебным и 1 лечебному учреждению. Работы по замене участка теплосети на улице Иркутской проводятся согласованно с планами муниципалитета по возведению современной дорожной развязки. Для этого специалистами также будет выполнена укладка усиленных железобетонных конструкций под будущую проезжую часть и усиленных плит перекрытия тепловых каналов, толщина которых составляет 250 миллиметров.