Общество

В Волгограде спасатели подготавливают к открытию городские пляжи

Общество 11.06.2024 13:16
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11.06.2024 13:16


Власти Волгограда рассказали о подготовке городских пляжей к купальному сезону. Как сообщает ИА «Высота 102», в преддверии открытия официальные места для купания обследуют водолазы муниципальной спасательной службы. Специалисты извлекают  опасные предметы, которые могут навредить отдыхающим.

- Во время погружений водолазы проверяют безопасность дна и собирают мусор — разбитые бутылки, металлические банки и др. Работы проводятся еще до окончательного снижения уровня воды, — рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Однако, по информации властей, решающее значение для открытия купального сезона имеет разрешение Роспотребнадзора. Эксперты должны взять пробы и провести исследования безопасности песка и воды.

При этом в настоящее время забору проб мешает паводок. Специалисты смогут приступить к работе лишь после того, как уровень Волги придёт в норму.

Отметим, ранее редакция уже рассказывала, что, по информации Роспотребнадзора, в Волгоградской области идёт подготовка лишь 10 официальных пляжей, в том числе и четырех на территории Волгограда.

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