Общество

Всего 10 пляжей откроют летом в Волгоградской области

Общество 10.06.2024 08:50
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10.06.2024 08:50


До официального открытия пляжей в Волгоградской области осталось пять дней – купальный сезон должен стартовать на оборудованных территориях с 15 июня. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102»,  управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организован мониторинг качества воды и песка на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

По информации управления, всего в Волгоградской области летом 2024 года будет открыто 10 пляжей, четыре из них – на территории Волгограда. 

Ведется подготовка к открытию 10 пляжей: 4 в Волгограде, по одному пляжу в Дубовке, Волжском и Суровикино, а также в загородных детских оздоровительных лагерях Среднеахтубинского, Новоаннинского и Светлоярского районов. На других территориях области работа по подготовке и открытию пляжей не ведется, – сообщили в РПН 10 июня. 

На данный момент не известно, будут ли открыты все десять заявленных пляжей – это станет известно только после по итогам санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования.  

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