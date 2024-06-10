Всего 10 пляжей откроют летом в Волгоградской области





До официального открытия пляжей в Волгоградской области осталось пять дней – купальный сезон должен стартовать на оборудованных территориях с 15 июня. В настоящее время, сообщает ИА «Высота 102», управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организован мониторинг качества воды и песка на микробиологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические, радиологические показатели.

По информации управления, всего в Волгоградской области летом 2024 года будет открыто 10 пляжей, четыре из них – на территории Волгограда.

– Ведется подготовка к открытию 10 пляжей: 4 в Волгограде, по одному пляжу в Дубовке, Волжском и Суровикино, а также в загородных детских оздоровительных лагерях Среднеахтубинского, Новоаннинского и Светлоярского районов. На других территориях области работа по подготовке и открытию пляжей не ведется, – сообщили в РПН 10 июня.

На данный момент не известно, будут ли открыты все десять заявленных пляжей – это станет известно только после по итогам санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения его использования.