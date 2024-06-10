Волгоградского депутата с позывным «Спилберг» наградили медалью Минобороны РФ

Депутат Волгоградской городской думы Михаил Харитонин награжден медалью «За укрепление боевого содружества». Об этом, как передает V102.RU, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По его словам, позывной Харитонина - «Спилберг».

- Михаил с первых дней начала специальной военной операции вместе с нашей командой помогает фронту и военнослужащим нашей армии. На данный момент ведет подготовку пилотов БПЛА среди военнослужащих в различных подразделениях и формированиях. Поздравляю с заслуженной наградой! - написал Гимбатов.

Справка. Медаль «За укрепление боевого содружества» - ведомственная медаль Минобороны РФ. Учреждена приказом Министра обороны России от 27 марта 1995 года. Ей награждаются военнослужащие и лица гражданского персонала ВС РФ за заслуги в формировании и реализации государственной политики в области международного военного сотрудничества и военно-технического сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями, а также другие граждане РФ и иностранные граждане, оказывающие содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me