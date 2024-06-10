Расследования

В Камышине пенсионеры засудили курьера телефонных аферистов

Расследования 10.06.2024 15:32
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10.06.2024 15:32


В городе Камышине Волгоградской области суд взыскал 425 тысяч рублей с курьера телефонных мошенников в пользу двоих пенсионеров. Ранее по 275 и 150 тысяч рублей 82-летний житель Даниловского района и 87-летняя жительница Камышинского района передали преступнику после сообщения о том, что их родственники спровоцировали ДТП с пострадавшими. 

Иск в горсуд Камышина был направлен прокуратурой по итогам проверки жалоб пожилых людей, сообщивших о хищении денежных средств путем обмана. По информации представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, в настоящее время Котовским районным судом по факту преступлений рассматривается уголовное дело по обвинению курьера  по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в составе организованной группы. 

Установлено, что на телефоны потерпевших якобы от сотрудников правоохранительных органов поступили звонки о том, что родственники стали виновниками дорожно-транспортных происшествий. Затем сообщники подсудимого потребовали пожилых людей деньги для помощи пострадавшим. Доверчивые пенсионеры передали фигуранту уголовного дела 425 тыс. рублей, которые злоумышленник зачислил на свою банковскую карту и впоследствии часть из них направил сообщникам, – рассказал Оксана Черединина. –  В этой связи Камышинской городской прокуратурой в суд были предъявлены исковые заявления в интересах пенсионеров о взыскании с курьера неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами на общую сумму около 450 тыс. рублей.

Прокуратура взяла на себя контроль над исполнением решения суд о возврате пенсионерам их утраченных денег. 

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