В Волгограде на дороге по ул. Казахской дотла выгорел кроссовер





В Волгограде днем 10 июня вспыхнул автомобиль Ford Kuga на ул. Казахской в Светском районе. Как сообщает V102.RU, возгорание произошло возле медколледжа на проезжей части во время движения транспортного средства. Прибывшие на место пожарные оперативно справились с огнем, однако кроссовер выгорел практически полностью.







Как пояснили информагентству в региональном главке МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 12:37.

- Пожарные расчеты 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:47 ч. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС России по региону.

Причина пожара устанавливается.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram