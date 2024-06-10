Волгоградца будут судить за обезображенное лицо посетителя кафе

В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое выразилось в обезображивании лица, обвиняется в Волгоградской области 42-летний местный житель. Как сообщили V102.RU во Фроловском районном суде, мужчина причинил тяжелые увечья мужчине в результате драки, которая произошла у входа в кафе «Русь».

Согласно материалам дела, причиной конфликта стала ссора, которая произошла между двумя местными жителями. В результате фигурант уголовного дела нанес своему обидчику множество ударов в различные части тела, в том числе по голове. Пострадавшего госпитализировали.

- Согласно заключению эксперта, телесные повреждения, полученные потерпевшим, классифицируются как тяжкий вред здоровью, выразившейся в неизгладимом обезображивании лица, - сообщили в суде.

Санкция ч.1 ст.111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде 8 лет лишения свободы.