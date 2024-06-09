



В Волгоградской области нашли живыми и здоровыми четырёх девочек-подростков, убежавших из Камышинского социально-реабилитационного центра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на правоохранительные органы, в настоящее время продолжаются поиски лишь 17-летней Анастасии Ивановой.

На текущий момент сотрудники ПДН завершили опрос всех найденных девочек. Специалисты пытаются выяснить, что же сподвигло несовершеннолетних к побегу. Сейчас четыре воспитанницы находятся в родном учреждении, где, по информации администрации Волгоградской области, педагоги постарались их окружить дополнительным вниманием и заботой.

Отметим, пятеро подростков покинули интернат 7 июня. Как ранее сообщала редакция, последний раз их видели в Дубовке. Полиция просит граждан, владеющих информацией о месте нахождении Анастасии Ивановой, связаться с дежурной частью МО МВД России «Камышинский» по номерам 8 (84457) 2-09-00, 8 (84457) 4-75-25 или по телефону «02».

Фото: Жесть. Камышин / t.me