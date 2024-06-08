Общество

Под Волгоградом ищут пятерых сбежавших воспитанниц детдома

Общество 08.06.2024 17:57
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08.06.2024 17:57


Полиция ведет розыск пятерых девочек-подростков, воспитанниц социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного в Камышине Волгоградской области.

В самом учреждении корреспондентам V102.RU факт исчезновения детей подтвердили, отказавшись раскрывать подробности, в том числе дату и время побега. При этом собеседник информагентства все же пояснил, что несовершеннолетние до сих пор не найдены.   

В свою очередь МО МВД России «Камышинский» распространил ориентировки на пропавших: 


Малышева Анна Сергеевна, 16 лет


Бисикова Виктория Александровна, 15 лет


Иванова Анастасия Николаевна, 17 лет, рост 175 см, рыжие волосы, глаза серые


Володина Полина Игоревна, 13 лет, рост 163 см, волосы медного цвета, глаза карие


Авралева Олеся Денисовна, 15 лет, рост 158 см, волосы черные, глаза карие  

Уточняется, что девочки могут направляться в Ленинский район, город Петров Вал и Волжский. 

Всех, кто располагает информацией, способной помочь поиску, просьба сообщить в ДЧ МО МВД России «Камышинский» по номеру (84457) 2-09-00, (84457) 4-75-25 или по телефону «02».

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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