В Волгограде новая рабочая неделя начнётся с 6-балльной магнитной бури





10 июня Земля вновь может оказаться во власти солнечного ветра. Как сообщает ИА «Высота 102», по расчётам учёных, к нашей планете движется облако плазмы, выброшенное накануне во время вспышки на Солнце.

- Вчерашняя вспышка, спровоцировавшая удар по планете тяжёлыми частицами, судя по всему, всё-таки зацепит Землю ещё и облаками плазмы. Так как вспышка была на краю Солнца, то прямые удары в такой ситуации почти исключены, и к Земле придут периферийные, но всё же достаточно плотные, области. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2, - рассказали журналистам в ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Магнитная буря по более привычной рядовым россиянам 9-балльной шкале на пике может достигать уровня в 6 баллов. Чего достаточно для провоцирования сбоев в работе спутниковых систем, связи и сетей электроснабжения. Она начнётся во второй половине дня 10 июня. Пик магнитной бури придётся на вечерние часы. Прийти в норму геомагнитная обстановка должна ближе к полудню 11 июня.

Отметим, при этом учёные подчёркивают, что вспышка заденет Землю именно по касательной, из-за чего существенно снижается достоверность прогнозов. Выброшенные облака взаимодействуют с находящейся в космическом пространстве плазмой, из-за чего может существенно меняться траектория их движения.