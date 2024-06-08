Очередную бригаду волгоградских медиков командировали в ЛНР

В подшефный Волгоградской области Станично-Луганский район ЛНР отправилась еще одна бригада медиков для оказания помощи жителям новых территорий.

— В состав волгоградской мультидисциплинарной бригады вошли: травматолог, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, рентгенолаборант, хирург, анестезиолог-реаниматолог, терапевт, хирургические медсестры, — пояснили V102.RU в облздраве.

В период с 5 июля 2022 года по 9 июня 2024 года на территории Станично-Луганского района ЛНР отработали 25 бригад медспециалистов Волгоградского региона. Всего за этот период Луганскую Народную Республику были командированы 86 врачей и 24 медсестры. Для оказания помощи жителям сельских поселений подшефного района применялись передвижные мобильные комплексы. Специалистов обеспечили всем необходимым медснаряжением и техникой.

Всего помощь волгоградских медиков получили больше 111 тысяч жителей Станично-Луганского района, из них более 25 тысяч детей. Выполнено 16,7 тыс. рентгенографических исследований, 4,6 тыс. ЭКГ, 1,8 тыс. исследований сахара крови, 3 тыс. УЗИ-исследований. В условиях стационара врачи-специалисты оказали содействие в проведении более 1197 операций по профилю хирургия, гинекология и травматология.

Отметим, что в соответствии с поставленными губернатором Андреем Бочаровым задачами, Волгоградский регион активно участвует в восстановлении необходимой для налаживания мирной жизни инфраструктуры Станично-Луганского района. Особое внимание уделяется обследованию детей.

Андрей Бочаров в ходе рабочей поездки в подшефный район ЛНР 15 мая принял важное решение о возведении современного диагностического комплекса. Накануне вопросы межрегионального сотрудничества губернатор Волгоградской области обсудил с главой ЛНР Леонидом Пасечником на площадке ПМЭФ-2024.

Напомним, в мае этого года 14 волгоградских медиков отправились к детям в Станично-Луганский район ЛНР. Журналисты «Высоты 102» публиковали рассказ волгоградского хирурга о работе в зоне СВО.

Фото: администрация Волгоградской области