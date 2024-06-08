На скоростной трассе в Волго-Ахтубинской пойме изменят схему движения

В связи со строительством первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области меняют схему движения транспорта.
— 10 июня с 10.00 на участке дороги Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба на съезде в хутор Тутов временно меняется схема дорожного движения. На период проведения работ проезд в хутор Тутов будет возможен по существующему мосту через ерик Осинки, а также по новому съезду, — пояснили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.
Автолюбителям рекомендуют обращать внимание на установленные информационные щиты и временные дорожные знаки.
Напомним, мостовой переход через Волгу, являющийся частью международного транспортного коридора «Север — Юг», представляет собой комплекс инженерных сооружений общей протяженностью 36 километров.