Общество

На скоростной трассе в Волго-Ахтубинской пойме изменят схему движения

Общество 08.06.2024 09:35
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08.06.2024 09:35


В связи со строительством первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу в Среднеахтубинском районе Волгоградской области меняют схему движения транспорта. 

— 10 июня с 10.00 на участке дороги Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба на съезде в хутор Тутов временно меняется схема дорожного движения. На период проведения работ проезд в хутор Тутов будет возможен по существующему мосту через ерик Осинки, а также по новому съезду, — пояснили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.


Автолюбителям рекомендуют обращать внимание на установленные информационные щиты и временные дорожные знаки.

Напомним, мостовой переход через Волгу, являющийся частью международного транспортного коридора «Север — Юг», представляет собой комплекс инженерных сооружений общей протяженностью 36 километров. 

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