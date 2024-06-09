Волгоградка рассказала, как в 15 лет заработала первые 100 тысяч





Вероника Фролова из Волгограда в 17 лет уже может спокойно посоревноваться со взрослыми своим приличным доходом, который приносят ей две собственные школы-студии по обучению игре на укулеле. Не по годам взрослая волгоградка не намерена останавливаться на достигнутых успехах и уже строит грандиозные планы на ближайшее будущее по созданию федеральной сети музыкальных школ под личным брендом .

Как стать предпринимателем в 14 лет и открыть свой первый бизнес в столь юном возрасте, Вероника рассказала корреспондентам ИА «Высота 102».

Путь к мечте

Девушка признается, что первая идея по личному заработку ей пришла еще в 12 лет, когда она увлеклась фотографией и начала производить съемку на старенький фотоаппарат мамы.





- Ранее я очень любила фотографировать и ходила на занятия по фотосъемке. Увидев у мамы аппарат, я подумала - есть инструмент, значит надо действовать. Я начала фотографировать коммерческие мероприятия и получать небольшой заработок. Но моя бизнес-идея также быстро разонравилась, как и появилась, - вспоминает Вероника. - Дальше я начала думать о том, какое хобби я могу монетизировать, и просто записывала свои идеи в блокнот, который хранится у меня дома до сих пор. Так я записала в него и бизнес по обучению игры на укулеле, хотя в этот момент даже не умела на нем играть.

Своей новой идеей она поделилась с матерью, которая сначала довольно скептически отнеслась к новым увлечениям дочери. Чтобы доказать свой серьезный настрой Вероника научилась сначала играть на классической гитаре, после чего ей все-таки купили первый ее в жизни укулеле, который до сих пор стоит в одной из студии. Быстро освоив и этот инструмент, школьнциа начала предлагать свои услуги одноклассникам.





- Научив играть на инструменте несколько своих друзей из школы, я подумала, а почему я не могу обучать других людей за деньги? Так появилось мое первое объявление на популярном сайте и мои первые клиенты. Сначала мне было очень страшно обучать даже в онлайн-формате, но каждый раз пересиливая себя, я потихонечку росла как в навыках преподавания, так и в финансовых вопросах, - признается девушка. - Далее я уже брала уроки на дому или сама ходила к ученикам. После этого, в четырнадцать лет, я оформила самозанятость. С этим проблем не было, поскольку можно было все это легко оформить через приложение и не надо было никаких отчетов в налоговую возить.

В этот же момент маленькая бизнес-вумен начала искать и первое помещения для своей школы. Промониторив множество объявлений в интернете и не найдя ничего годного, она начала просто прогуливаться по городу и присматривать потенциальные места. Так девушка забрела в парк Спартанец в Тракторозаводском районе, где увидела подходящие для студии красивое здание по улице Николая Отрады, 32А.





- Я очень боялась звонить и спрашивать насчет аренды помещения, поэтому заранее все вопросы записала на бумажке. Естественно, я не сказала сколько мне лет. Но, к моему удивлению, договориться об аренде получилась очень легко. В свою студию купила на заработанные от преподавания деньги 10 стульев и пару укулеле, - поясняет предприниматель. - Я уже более уверенно подошла к этому этапу, поскольку знала, что на мои уроки была записана целая группа из постоянных учеников от 7 и до 12 лет. С первым постоянным доходом появились и первые проблемы. Из-за плотного графика катастрофически не хватало времени на учебу. Закончив 9-й класс, решила приостановить свое обучение, а также на помощь наняла к себе в студию первого преподавателя.

Спустя год девушка пришла к тому, что пора переходить на новый уровень и становиться ИП. Чтобы получить желаемый статус, мама девочки оформила нотариальную заверенность согласия на ведения предпринимательской деятельности и предоставила все необходимые документы в налоговую. В этот же год была открыта вторая студия по адресу Бульвар 30-летия победы, 74А в Дзержинском районе благодаря участию в конкурсе молодых предпринимателей, где она выиграла грант в размере 500 тысяч рублей на развитие своего проекта.





- В сентябре прошлого года я выиграла молодежный грант на развитие своего дела. В конкурсе участвовали ребята с 14 до 25 лет. Мои конкурентами были подростки, которые хотели открыть столярную мастерскую и предпринимательство в сфере агропромышленности. Я представила свой подробный проект жюри и стала победительницей конкурса, - рассказала подросток. - После открытия второй студии мой доход в 15 лет вырос до 100 тысяч рублей. Я очень рада была своему достижению, но не начала тратить деньги впустую, а вложила их опять же в свой бизнес.

Бабушки-ученицы и коллекция укулеле

Несмотря на большие достижения в своем деле и хорошему доходу, Вероника старается не тратить время на безделие и гулянки. Много посвящает времени модернизации своей школы, поиску новых сотрудников и прокачке личного бизнеса. Чтобы повысить свою квалификацию, она за три года экстерном окончила класс фортепиано в музыкальной школе.





- Сейчас в моей школе обучаются около 60 человек от 3 лет и до самых возрастных. Например, к нам ходит 76-летняя бабушка, которая увидела у внучки инструмент и захотела научиться на нем играть, так как всю жизнь мечтала научиться играть на гитаре. К нам ходят как школьники, так и взрослые люди, которым осень нравится этот музыкальный инструмент. Вне зависимости от возраста, мы стараемся найти подход к каждому ученику. В скором времени планирую открыть третью школу в Волжском. Вообще моя мечта - это создать целую сеть музыкальных школ по ЮФО, - делиться своей мечтой девушка.





Дабы повысить узнаваемость своего бренда, маленькая бизнес-леди взяла в концепцию интерьера своих студий атмосферу райских островов Гавайи и персонажа популярного детского мультсериала «Лило и Стич». Девушка так прониклась своей идеей, что запечатлела маленького монстрика вместе с логотипом организации на своей руке.





- Если вы помните этот мультфильм, то весь сюжет происходит на Гавайях, откуда родом и сам укулеле. Также мне импонирует главный герой - добреньки монстрик Стич, - объяснила волгоградка. - В мультике из детства царит атмосфера семейного уюта, добра и теплых эмоций, которые я как раз и стремлюсь создать на занятиях в школе.

Вместе с количеством школ у юного преподавателя увеличилась и коллекция музыкальных инструментов. Сейчас в ее собственности более 35 укулеле разнообразных форм и размеров. Из самых необычных экспонатов в студии имеются гибриды - банджолеле и гитарлеле.

















Фото: Павел Мирошкин / V102.RU