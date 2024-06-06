Обесточенные дома на юге Волгограда временно остались без воды

В Кировском районе Волгограда, где сегодня из-за повреждения электрического кабеля пропал свет в 8 многоквартирных домах, ограничивали подачу воды, передает V102.RU.

- В связи с проведением восстановительных работ на сетях энергоснабжающей организации была временно ограничена подача водоснабжения в ряд домов Кировского района. Еще часть потребителей получало ресурс на пониженном давлении, - сообщили в «Концессии водоснабжения».

Воду дали по завершении ремонтных работ сторонней организацией.

Напомним, электрический кабель был поврежден сегодня, 6 июня, при проведении работ по ремонту канализации. Проверку по факту случившегося начала прокуратура.