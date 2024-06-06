Общество

Особый противопожарный режим вводится в Волгоградской области из-за жары

Общество 06.06.2024 06:28
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06.06.2024 06:28


На территории Волгоградской области вводится особый противопожарный режим, который начинает действовать с 8 утра 6 июня. Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление главы региона опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области.

Такое решение принято в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества от пожаров, предотвращения угрозы населенным пунктам и объектам экономики, недопущения развития негативной лесопожарной обстановки в лесах. 

На период действия особого противопожарного режима вводятся дополнительные требования пожарной безопасности. Запрещается разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность, проводить все виды лесопожарных работ, кроме мест,  специально отведенных для указанных видов работ.

Предусматривается регулярная очистка территорий СНТ, полос отвода автомобильных дорог и железнодорожных путей от горючих отходов, сухой травы и камыша. Водовозная и землеройная техника должна быть подготовлена на случай, если она потребуется для тушения возгорания.

В постановлении также указано создание противопожарных минирализованных полос шириной не менее 15 метров, запасов ГСМ для ликвидации возникающих пожаров.

Особое внимание в этот период уделяется патрулированию территории по выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности. 

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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