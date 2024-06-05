В помощь волгоградским коммунальщикам поступила крупная партия спецтехники





В Волгограде коммунальные службы наращивают технические возможности для оперативной ликвидации аварий. С начала года «Концессии водоснабжения» получили уже вторую партию специализированных машин. Техника заступит на службу в ближайшие дни.

Как сообщает ИА «Высота 102», поставщик передал ресурсоснабжающей организации современную крано-манипуляторную установку, илососные машины для очистки колодцев и канализационных сетей и автокран «Челябинец».

– Автомобильный кран отличается высокой грузоподъемностью до 25 тонн и при этом способностью работать в условиях ограниченного пространства и узких улиц городской среды, – сообщил начальник автотранспортного цеха Сергей Хомутов. – В салоне регулируется сиденье и руль, что позволяет с комфортом работать водителям любой комплекции. Кабина крановщика оборудована обогревателем, омывателем стекол и вентилятором. Кроме того, кран оснащен спутниковой системой навигации ГЛОНАСС и соответствует экологическим стандартам.





Напомним, в прошлом году автопарк «Концессий водоснабжения» уже пополнили автомобили АВР на базе «Газон NEXT» для обслуживания водопроводных и канализационных сетей, два самосвала КАМАЗ, тракторы с водоотливной установкой, дизельные мотопомпы, колесный экскаватор и экскаваторы-погрузчики.

В течение года ожидается прибытие еще передвижной электротехнической лаборатории и гидравлической лаборатории на базе ГАЗель. Всего в период с 2025 по 2027 годы в распоряжение «Концессий» поступят 63 новые спецмашины.