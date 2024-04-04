Как преображается бывший грузовой порт Волгограда: первый репортаж со стройплощадки ЖК «Берег Волги»





В Ворошиловском районе Волгограда на глазах преображается прибрежная территория. На месте некогда заброшенного грузового порта и захламлённых пустырей появились уже узнаваемые очертания одного из самых живописных жилых массивов города — ЖК «Берег Волги».

Всего за год застройщику удалось расчистить прибрежную зону — вывезти на специально аккредитованный полигон, предназначенный для складирования строительных отходов, тонны мусора, заложить основания четырёх 17-этажных домов и приступить к возведению несущих и ограждающих конструкций зданий.





Первая очередь строительства предусматривает возведение к 2030 году до 14 высоток. В целом же на береговой линии планируется строительство до 29 жилых домов и благоустройство территории. Подробнее — в первом фоторепортаже со строительной площадки.

Безопасность превыше всего





Строительство первой очереди ЖК «Берег Волги» началось в 2023 году с подготовки территории, после чего специалисты приступили к устройству фундамента высоток.

— В основании каждого многоквартирного дома находятся более 200 свай длиной до 14 метров. Ещё на этапе проектирования первого этапа жилого комплекса нами были проведены геодезические и геологические изыскания. Полученные результаты легли в основу комплексного конструктивного математического моделирования технических решений зданий и условий их эксплуатации. Оценив все факторы, специалисты пришли к выводу, что наилучшим вариантом для реализации проекта будет свайное основание с плитным ростверком, который распределяет нагрузку на сваи наиболее равномерно. На глубине 14-16 метров на этом участке прибрежной территории залегают прочные скальные породы, которые и стали надёжным основанием для передачи нагрузок от железобетонных свай, — рассказал генеральный директор АО «Берег Волги» СЗ» Даниил Панов.





Для погружения свай в геологические породы была выбрана наиболее оптимальная технология вдавливания, благодаря которой не возникало негативных факторов, которые могли бы оказывать влияние на близко расположенные строения и объекты инфраструктуры, такие как воздействия от ударных нагрузок или вибраций.

По словам застройщика, фундамент запроектирован с приличной степенью надёжности. Благодаря солидной глубине погружения свай и монолитной сцементированной твёрдой минеральной породе, в которую фактически осуществлена анкеровка свай, новостройкам не страшны никакие катаклизмы.





Дополнительная линия защиты территории ЖК — берегоукрепление. Соответствующие работы были выполнены ещё в советское время. В ближайшие несколько лет власти города планируют провести их капитальный ремонт.

— В этой части города, да и в целом в Волгограде еще не строили ничего подобного ни по масштабам, ни по сложности реализации. Основная часть недвижимости в локации будущих высоток относится к типовым застройкам прошлого столетия, поэтому однозначно новые дома займут значимое место в силуэте города и украсят берег Волги, — отметил застройщик.





Для повышения энергоэффективности зданий помимо современных строительных материалов будут применены специальные стеклопакеты. В жару они не пропустят тепловое излучение в жилые комнаты, а в холодный период сохранят тепло. С последним, кстати, в высотках также проблем не возникнет. По всей территории будут возведены современные модульные котельные. Первая из них уже установлена и готовится к проведению пуско-наладочных мероприятий в осенне-зимний период.

Защищены собственники квартир будут и от отключения электроэнергии. Благодаря расположению нового ЖК специалисты смогли обустроить систему новых подстанций и закольцевать сразу несколько городских линий электропередач, благодаря чему в случае аварии на одной из веток будет возможность переключения дома на другую до устранения аварии.





Для защиты подвалов от грунтовых вод строители оборудовали специальные перехватывающие дренажные коллекторы вокруг каждого дома и по периметру территории строящихся домов.

— По всему периметру площадки под землёй была проложена перфорированная полимерная труба, обёрнутая в геотекстиль. Специальная ткань пропускает влагу, но препятствует заиливанию трубы. Для дополнительного уровня защиты вокруг каждого дома также обустроен второй такой же контур, — подчеркнул Даниил Панов. — А для сбора атмосферных осадков на территории комплекса будет создана разветвлённая сеть ливневой канализации.

Волгоградское качество





На прошлой неделе строители приступили к возведению внутренних, а также наружных стен. Для производства соответствующих работ специалистами используются материалы местного производства.

— Керамзитобетонные блоки нам поставляет один из волгоградских предпринимателей, а газобетон — волжское предприятие, гипсовые плиты для внутренних перегородок – также производятся и поставляются местным предприятием. Качество всех материалов подтверждено как лабораторно, так и на практике во время корпоративной приёмки. Все образцы успешно прошли экзамен, — обратил внимание гендиректор.





Красота в каждую квартиру

Реализация первой очереди строительства ЖК «Берег Волги» началась летом 2023 года, когда специалисты приступили к обустройству фундаментов первых четырёх высоток. Сегодня новостройки уже выросли до уровня третьего–седьмого этажа, в зависимости от очередности домов.

— Впереди предстоит ещё большая работа, но мы сейчас взяли хороший темп и дальше планируем только набирать обороты. Сдача первых домов запланирована на 2025 год, — добавил Даниил Панов.





Несмотря на то, что здания пока возвышаются над городом только на уровне седьмого этажа, уже сейчас отсюда открываются завораживающие виды как на Волгу и зелёную шапку лесов острова Голодный, так и на городской пейзаж.

— Волгоградских красот хватит на всех жителей нашего жилого комплекса. И неважно, куда выходят окна квартиры. Будь это Волга или городская застройка – за счёт особого расположения домов открывающиеся взору пейзажи захватывают дух, — отметил руководитель.

Специально для того, чтобы максимально использовать достоинства окружающей местности и увеличить количество видовых квартир, при проектировании ЖК была выбрана особая, шахматная организация застройки, поэтому дома не будут мешать друг другу, как это часто происходит при появлении новых жилых комплексов, а жители смогут наслаждаться всеми плюсами своих квартир.





Современная инфраструктура

Но не одними прекрасными видами будут довольствоваться жильцы нового комплекса. Для удобства автовладельцев у каждого дома застройщик обещает организовать порядка 100 бесплатных парковочных мест.

Для того чтобы максимально обеспечить безопасность детей, предусмотрено зонирование территории. Отдельно от парковочных мест будут обустроены современные игровые городки. Они будут рассчитаны на ребят сразу из нескольких близлежащих домов. Для взрослых специалисты планируют обустроить спортивные площадки и уютные беседки.

После завершения строительства жилого комплекса береговая линия по-прежнему останется доступной для всех горожан.

— В перспективе администрация Волгограда обещает продлить сюда существующую набережную и благоустроить линию вдоль берега Волги. Как мы ожидаем, муниципалитет сможет приступить к этим работам после завершения капремонта существующего и строительства недостающего участка берегоукрепления со стороны Центрального района к застраиваемой нами территории бывшего грузового порта, — добавил Даниил Панов.





Уже сейчас в шаговой доступности от территории ЖК «Берег Волги» завершается строительство нового здания арбитражного суда. Здесь же по поручению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова совсем скоро должен появиться современный парк.

Транспортная доступность жилого массива будет обеспечена благодаря скорому строительству Нулевой продольной магистрали.

— Дорога пройдёт между нашей территорией и сложившейся городской застройки. Въезд в ЖК будет обеспечен благодаря современной развязке, которая появится на пересечении рокадной дороги с проезжей частью ул. Иркутской. Для обеспечения жилого массива социальной инфраструктурой в одной из высоток возможно открытие частного детского сада. Кроме того, поблизости, на ул. Майкопской, будет построена новая школа на 1000 мест.

Доступная планировка на любой вкус

На сегодня в еще строящихся домах жилого комплекса «Берег Волги» уже распродано около 1/8 всех квартир. Недвижимость представлена в трёх основных вариантах: студия, а также однокомнатная и двухкомнатная квартиры. Для больших семей на 17-м этаже предусмотрено размещение нескольких просторных трёхкомнатных квартир с панорамными видами на Волгу.





— Уверен, каждый сможет найти у нас планировку на свой вкус. Сейчас мы видим, что существует дополнительный спрос на квартиры большей площади. Проект живой, развивающийся, постараемся это в будущем обязательно учесть. Кроме того, все квартиры – свободной планировки, — подчеркнул Даниил Панов.





Средняя стоимость одного квадратного метра в ЖК «Берег Волги» составляет порядка 150–155 тыс. рублей. В каждом из четырёх уже возводимых домов проектом предусмотрено 206–211 квартир с разным метражом и видовыми характеристиками.

Подобрать квартиру можно, обратившись в офис продаж ЖК «Берег Волги», который находится в Ворошиловском районе на пересечении ул. Степана Разина и ул. Калинина. Подробнее – на сайте жилого комплекса или по телефону *0134.





Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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