Общество

Апофеоз труда на дореволюционном фундаменте: вокзал Волгоград I встретил 70-летний юбилей

Общество 02.06.2024 21:20
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02.06.2024 21:20


2 июня вокзал Волгоград I встретил 70-ю годовщину со дня постройки. За минувшие десятилетия уникальное сооружение стало одной из визитных карточек областной столицы, притягивающей восторженные взоры как местных жителей, так и гостей областного центра.

Уходя корнями в прошлое

Строительство современного здания городского вокзала началось в июне 1951 года. Проектировать один из главных объектов восстающего из руин Сталинграда доверили архитекторам Александру Куровскому и Самуилу Брискину, а также инженер-конструктору Александре Кадильниковой.


Примечательно, что сооружение решено было строить на фундаменте старого вокзала, построенного в Царицыне в конце XIX века и разрушенного во время варварских бомбардировок люфтваффе.

Подготовленный архитекторами проект предусматривал возведение трёхэтажного кирпичного здания с цокольным этажом. Венчало его величественная башня со шпилем. Облицевать фасады специалисты решили гранитом и инкерманским камнем. При этом часть стен была лишь оштукатурена.


Внутри здание вокзала разбито на два больших зала: зал ожидания и кассовый зал, находящиеся в правом и левом крыле вокзала. Потолки в них отделаны лепными карнизами, кессонами, розетками, а на потолках — художественная роспись.

Апофеоз труда

Одним из главных украшений нового вокзала стала скульптурная композиция «Апофеоз труда». По задумке архитекторов, её разместили в нише над центральной аркой. На фасадах по левую и правую стороны были размещены копии медалей «За оборону Сталинграда» и орден Красного Знамени.


У главного входа на вокзал были установлены барельефы, отсылающие к истории обороны города в период Гражданской войны и Сталинградской битвы.

Главную башню в 1959 году украсили уникальные часы, обращённые на все четыре стороны.

Особый статус

Строительство здания вокзала было завершено в довольно сжатые сроки. Основные работы были окончены в 1954 году. Собственно, от этой даты и берёт отсчёт история современного городского вокзала.


За свои 70 лет архитектура вокзала практически не претерпела никаких изменений. В 1997 году, подчёркивая особую значимость сооружения, региональные власти причислили его к объектам культурного наследия.

В 2005 году пережил капитальный ремонт.

После теракта, произошедшего в декабре 2014 года, специалисты приняли решение для повышения безопасности возвести на прилегающей к вокзалу территории современные павильоны для досмотра пассажиров.

Кроме того, на протяжении всех 70 лет не раз менялся облик привокзальной площади. В настоящее время здесь нет столь богатой зелёной зоны. Территория может похвастаться разве что фонтаном «Детский хоровод».

Исторические фотографии вокзала воссозданы из негативов находящихся в коллекции «Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева»

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