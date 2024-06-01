Город неведения? В Волгограде жильцы квартиры с обрушившимся потолком взывают о помощи

В Волгограде без малого два года жильцы квартиры, где осенью 2022 года при запуске отопления произошла коммунальная катастрофа, пытаются добиться ремонта поврежденных потолочных перекрытий, которые в любой момент могут обрушиться им на головы, сообщает V102.RU.

Напомним, ЧП в квартире на последнем этаже четырехэтажки №10 по улице 95-я Гвардейская дивизия в Тракторозаводском районе произошло 17 октября 2022 года. Инженерные коммуникации в этом доме находятся на крыше, поэтому и при запуске отопления в результате аварии затопило весь дом с четвертого по первый этажи. Особенно пострадала квартира на последнем этаже, в которой из-за потопа обрушился потолок. Информагентство подробно рассказывало об этом происшествии в публикации «Жена в обморок упала»: в квартире волгоградца рухнул потолок после запуска отопления.

- С октября 2022 года по август 2023-го я бился с ними, чтобы собрали межведомственную комиссию и признали мою квартиру непригодной для проживания. В итоге с помощью жилищной инспекции это удалось, квартиру признали непригодной, - рассказал V102.RU жилец пострадавшей квартиры Кирилл. - Согласно постановлению администрации Волгограда в квартире должны провести противоаварийные мероприятия, провести ремонт поврежденных перекрытий, но до настоящего времени никто даже и не пытался что-то ремонтировать. УК ничего не делает, а так как потолок в аварийном состоянии, то я не могу начать ремонт в квартире, так как в любой момент перекрытия могут рухнуть. Пока же мы вынуждены снимать квартиру, оплачивать ее, а также судиться, что тоже бьет по карману. После моего обращения в Следственный комитет нам наконец-то недавно дали ключи от маневременного фонда. На этом пока всё.

По словам Кирилла, в момент аварии в их доме проводился капитальный ремонт – подрядчик менял кровлю. Инженерные коммуникации в рамках капремонта не меняли.





Постановлением администрации Волгограда №877 от 30 августа 2023 года указанное жилое помещение было признано непригодным для проживания. Управляющей организации, как указано в документе, рекомендовано провести в пострадавшей квартире противоаварийные мероприятия, а также выполнить ремонт поврежденных конструктивных элементов (перекрытия) жилого помещения. На администрацию Тракторозаводского района была возложена обязанность довести это постановление до заинтересованных сторон, а также разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг.





Четырехэтажку №10 по улице 95-й Гвардейской обслуживает УК «Жемчужина». Информагентство обратилось в УК за комментарием. Выяснилось, в управляющей компании о вышеуказанном постановлении ничего не знали.

- Указанное выше постановление в ООО УК «Жемчужина» не поступало, о имеющихся там рекомендациях, обществу не известно. В настоящее время направлен официальный запрос в администрацию Волгограда о направлении копию постановление администрации Волгограда от августа 2023 года о признании непригодным для проживания квартиры №10 по ул. 95-я Гвардейская д. 10, г. Волгограда, - говорится в ответе УК.

По существу запроса здесь также пояснили, что в апреле 2022 года в этом многоквартирном доме начался капремонт, который до настоящего времени так и не закончен, так как объект по акту окончания капитального ремонта управляющей компании не сдан.

В период подготовки многоквартирного дома к отопительному сезону 5 сентября 2022 года специалисты УК провели промывку и опрессовку системы при подаче максимально разрешенного давления 6 АТМ.

- Система находилась в технически исправном состоянии, течи и порывов инженерных систем на чердаке и в квартирах МКД выявлено не было. После 05.09.2022, во время проведения капитального ремонта кровли МКД сотрудники подрядной организации ООО РСФ «МИР», используя трубы в качестве опоры при проведении монтажных работ, повредили инженерные коммуникации отопления дома, а именно произошел отрыв стояка, проходящего через кухню квартиры №10 от чугунного вентиля и отрыв от основания стояка, проходящего через жилую комнату. В результате указанного, при пуске отопления 17 октября 2022 года через образовавшиеся повреждения произошел выброс теплоносителя, повредившего имущество собственников квартиры, - сообщили в УК «Жемчужина».

В данном случае, как поясняют в управляющей компании, заказчик капитального ремонта многоквартирного дома несет перед собственниками ответственность за качество работы и обязан возмещать убытки в случае порчи имущества.

Акт обследования квартиры был составлен 18 октября 2022 года с участием представителя администрации Тракторозаводского района, директора ООО УК «Жемчужина», представителя УНО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и подрядной организации ООО РСФ «МИР». 19 июня 2023 года межведомственная комиссия администрации Тракторозаводского района Волгограда провела обследование указанного жилого помещения с составлением акта и заключения. С этих пор, как утверждают в УК «Жемчужина», собственники квартиры к ним не обращались, рекомендации по ремонту к ним не поступали.

В администрации Волгограда, куда информагентство также обратилось за комментарием, ответили, что после признания данной квартиры непригодной для проживания жильцам было предоставлено помещение из состава муниципального маневренного фонда.

- Организации, отвечающей за содержание дома, в соответствии с действующим порядком, было рекомендовано выполнить комплекс противоаварийных работ и ремонт перекрытия. Формулировка «рекомендовано» использована в постановлении в силу того, что у муниципалитета нет полномочий возлагать данные обязанности на стороннюю организацию. Согласно действующему порядку в случае неисполнения управляющей компанией данных рекомендаций граждане могут обратиться в управление «Жилищная инспекция Волгограда». Письменное обращение станет достаточным основанием для проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении УК и принятия мер реагирования, - сообщили в мэрии. - На данный момент в департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса не поступало обращений граждан о неисполнении управляющей организацией рекомендаций о проведении ремонтных работ.

Примечательно, что об ответственности регионального фонда капремонта в указанном ответе ничего не говорится.

Напомним, что к подрядчику капремонта ООО «Ремонтно-строительная фирма «Мир», который фигурирует в этой публикации, есть много вопросов, в том числе у правоохранительных органов. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов на сумму более 20 миллионов рублей, который проводил этот подрядчик. Виновных обещали установить в ходе расследования.

Фото жильцов квартиры