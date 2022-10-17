Общество

«Жена в обморок упала»: в квартире волгоградца рухнул потолок после запуска отопления

Общество 17.10.2022 18:44
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17.10.2022 18:44




Сегодняшний старт отопительного сезона в Волгограде обернулся настоящей катастрофой для жителей многоквартирного дома №10 по улице 95-я Гвардейская дивизия в Тракторозаводском районе.

Нам сегодня дали отопление и затопило весь дом с четвертого по первый этажи. В моей квартире рухнул потолок. Когда жена увидела, что у нас произошло, во что превратилось наше жилье, то в обморок упала, – рассказал ИА «Высота 102» житель дома Кирилл, чья квартира находится на верхнем этаже.

По словам мужчины, дурное известие застало его на работе. Говорит, что прибежал домой быстрее, чем прибыли на вызов аварийные службы. 


У нас все инженерные коммуникации находятся на крыше. Когда дали отопление, то там что-то взорвалось и потекло. Течет до сих пор, хотя коммунальщики перекрывали трубы, – рассказал Кирилл. – Все дело в том, что в нашем доме капремонт. Теперь УК валит все на тех, кто делал капремонт, а они на УК. А вот что делать нам? Квартира полностью непригодна для жизни.


Четырехэтажку, построенную еще в 1949 году, с июля 2021 года обслуживает УК «Жемчужина». Перекрытия в доме деревянные, они промокли насквозь. 

В квартире волгоградца обрушился потолок, вся мебель взбухла, повреждены стены, бытовая техника, полы.

Все очень печально. Квартира на выброс. Все сырое, – констатирует мужчина. – К нам уже приходили те, кто делает капремонт. Все осмотрели. Из УК пока еще никого не было, кроме слесарей, которые перекрыли воду.

Ущерб от произошедшего для семьи громадный. С учетом сегодняшних цен на стройматериалы, мебель и технику ремонт может обойтись в сумму с пятью–шестью нулями. 

Напомним, что сегодня, 17 октября, в Волгограде официально начался отопительный сезон. Соответствующее постановление глава города Владимир Марченко подписал еще на прошлой неделе. 

Фото: жильцы дома / Яндекс.Карты

Видео: жильцы дома

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