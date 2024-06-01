К 8,5 годам колонии строгого режима приговорен житель Волгоградской области, который жестоко убил спящего приятеля молотком. Как сообщили V102.RU в Быковском районном суде, подсудимый полностью признал вину.

Установлено, что преступление было совершено на почве алкоголя и последующей ссоры. Фигурант уголовного дела, который находился у приятеля в гостях, затаил обиду. Когда хозяин жилища уснул, мужчина нанес ему молотком по голове не менее 10 ударов. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.