Выдачу посылок после масштабного сбоя начал СДЭК в Волгограде

Все пункты выдачи заказов СДЭК в Волгоградской области после масштабного сбоя возобновили работу, сообщили V102.RU в компании.

- Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ в Волгоградской области. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК в Волгоградской области составляет более 100 ПВЗ, - рассказали информагентству.

До этого момента посылки могли получить лишь те клиенты, кому еще до масштабного сбоя пришло смс-уведомление. В скором времени компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах.

СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем после кибератаки в воскресенье 26 мая. Ответственность за это взяла на себя хакерская группировка Head Mare.