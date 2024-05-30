Общество

Выдачу посылок после масштабного сбоя начал СДЭК в Волгограде

Общество 30.05.2024 11:05
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30.05.2024 11:05


Все пункты выдачи заказов СДЭК в Волгоградской области после масштабного сбоя возобновили работу, сообщили V102.RU в компании.

- Отделения СДЭК начали выдачу посылок, находящихся на ПВЗ в Волгоградской области. При готовности отправления к получению, клиенту поступит смс-уведомление. Для получения потребуется паспорт. На данный момент сеть СДЭК в Волгоградской области составляет более 100 ПВЗ, - рассказали информагентству.

До этого момента посылки могли получить лишь те клиенты, кому еще до масштабного сбоя пришло смс-уведомление. В скором времени компания планирует запустить возможность отправки и перемещение посылок, которые хранятся на складах. 

СДЭК столкнулся с масштабным техническим сбоем после кибератаки в воскресенье 26 мая. Ответственность за это взяла на себя хакерская группировка  Head Mare.

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