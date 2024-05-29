Губернатор Бочаров анонсировал создание молодежного комплекса в Волгограде





В Волгограде сегодня, 29 мая, проходит встреча губернатора региона Андрея Бочарова с представителями молодого поколения. Как сообщает ИА «Высота 102», на повестке сегодня – предстоящий молодежный фестиваль #ТриЧетыре.

Встреча проходит в администрации Волгоградской области. Открывая ее, Андрей Бочаров напомнил, что третий по счету фестиваль обещает быть еще более масштабным и охватит сразу несколько общественных территорий в центре Волгограда, также будет задействован «Юный Ястреб» в Заволжье. Датами проведения фестиваля на этот раз выбрали 27, 28 и 29 июня, а посвящен он будет юбилею Александры Пахмутовой. Планируется. что для участия в фестивале в Волгоград приедут молодые люди из многих субъектов РФ, в том числе из новых регионов России.

В ходе мероприятия, передает корреспондент ИА «Высота 102», глава региона объявил о решении создать на территории Волгограда молодежный комплекс. Напомним, ранее сообщалось о том, что на ул. Пугачевской в Ворошиловском районе в настоящее время создается молодежный центр. Власти приняли решение пойти дальше.

– Нами принято решение о расширении территории молодежного центра и создания в Ворошиловском районе молодежного комплекса. До конца года должна быть разработана концепция. Частью этой работы станет продление верхней террасы набережной в Ворошиловском районе. Реализация этих планов должна начаться от территории создаваемого молодежного центра, – сказал Андрей Бочаров.