Общество

В Волгограде отмечают столетие погрануправления ФСБ: видеорепортаж «Высоты 102»

Общество 28.05.2024 13:44
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28.05.2024 13:44


Площадь Чекистов в Волгограде сегодня пестрела фуражками зеленого цвета и флагами. Сотни человек пришли отдать дань уважения подвигам пограничников и отметить вековой юбилей со дня образования регионального погрануправления. 

После традиционного «Выстрела памяти» в честь павших героев в торжественном митинге и возложении цветов к памятнику чекистам, а также к памятному знаку «Пограничникам всех поколений» приняли участие и сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Сегодня они также отмечают важную дату — 106 лет со дня образования управления. 



Начальник ПУ ФСБ России по Волгоградской области, полковник Вадим Синицын выступил с приветственным словом перед собравшимися: 

— Хочу поздравить всех пограничников с 28 мая, с праздником! Также примите поздравления сотрудники пограничного управления по Волгоградской области с днем части, со столетним юбилеем. Счастья, здоровья, успехов всем в труде, работе и службе.


Тесное взаимодействие двух служб перед лицом новых вызовов отметил начальник регионального УФСБ России: 

— Сегодня, как ни в какое другое время единство пограничной службы и федеральной службы безопасности, которое является единым целым, показывает силу нашего государства, силу наших представителей силовых органов, — подчеркнул генерал-лейтенант Александр Ларин. 

Со сцены выступил и сотрудник погрануправления, непосредственно выполнявший боевые задачи на российско-украинской границе. Старший прапорщик поблагодарил ветеранов, особо подчеркнув, что «победа будет за нами». После окончания официальной части начался праздничный концерт.  


Ветеран погранслужбы, полковник в отставке Александр Подураев, исколесивший в свое время страну от Арктики до Дальнего Востока, в этот день пришел на митинг в сопровождении внука Алексея. 

— Я проходил службу в различных регионах, в том числе и в Афганистане. После Карелии меня направили служить в Волгоградскую область. Был заместителем начальника нашего погрануправления, — рассказывает офицер. — Этот праздничный день, как обычно провожу в кругу семьи. Вечером встречусь с друзьями, которые сейчас находятся в Волгограде. А так у меня более 300 сослуживцев раскидало по всей России. Постоянно с ними переписываемся, друг друга не забываем. Рядом мой внук Алексей, окончил шестой класс, получил похвальную грамоту, потенциальный отличник — единственный в классе


Тут слово перехватывает не по годам серьезный школьник. Кадет говорит, что дед, несмотря на свой боевой путь, совсем не строгий, а добрый. 

— Хочу продолжить нашу династию. Столько наград и у дедушки, и у мамы, и у прадедушки. Я тоже хочу быть пограничником, — уверенно говорит подросток.

Глядя на него, понимаешь — смена растет достойная. Деду краснеть точно не придется, а граница без сомнений будет на замке. 

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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