Жесткое ДТП с байком на ул. Пархоменко в Волгограде попало на видео





В Центральном районе Волгограда 50-летний байкер пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. Столкновение мотоцикла и иномарки зафиксировали камера дорожного видеонаблюдения.

По информации полицейских, ДТП произошло накануне, 26 мая, в 20.00 на ул. Пархоменко.

– По предварительной информации, 30-летняя водитель Skoda Rapid при повороте налево напротив дома №5 по ул. Пархоменко совершила столкновение с мотоциклом. В результате ДТП мотоциклист доставлен в медучреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На видеокадрах, предоставленных полицейскими, отчетливо видно, что байкер двигался на разрешающий сигнал светофора. Водитель иномарки же, судя по всему, решила, что успеет совершить поворот до приближения встречного потока машин, но мотоцикла она не заметила.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области