Прокуратура помогла вернуть в Дубовку уличное освещение





В Волгоградской области прокуратура вынуждена была вмешаться в ситуацию, сложившуюся весной 2024 года в Дубовке. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», жители города стали массово жаловаться на неработающую сеть уличного освещения.

- С учетом сигналов средств массовой информации и обращений граждан проведена проверка сведений об отсутствии уличного освещения в городе Дубовке. Во время изучения обстоятельств было обнаружено, что с конца апреля на территории населённого пункта полностью отсутствовало уличное освещение, - рассказали редакции в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного ведомства, муниципалитет обязан обеспечить бесперебойное освещение улиц, дорог, проездов и площадей в вечернее и ночное время. Законодательством не допускается даже частичная приостановка работы светильников.

После вмешательства прокуратуры власти оперативно восстановили освещение.

Напомним, журналисты ИА «Высота 102» сообщали о проблемах в работе сетей уличного освещения Дубовки 10 апреля. Тогда местные власти объяснили отсутствие света реорганизацией администрации, из-за которой бюджетные средства долгое время были недоступны для трат. На момент публикации первого материала муниципалитет уже проводил конкурсные процедуры для заключения контракта с «Волгоградоблэлектро» на обслуживание сетей уличного освещения.

Фото из архива ИА «Высота 102»