Власти Дубовки пообещали вызволить городское поселение из сумрака





В Дубовке Волгоградской области местные жители были долгое время вынуждены пораньше отпрашиваться с работы и запасаться фонариками. По словам горожан, многие улицы городского поселения оказались лишены освещения. Более того, этой весной ночной полумрак поглотил и излюбленное место дубовчан отдыха — Центральный парк.

- Адская темень, с работы ходить невозможно, это просто ужас. Куда смотрит наша администрация, - задаётся вопросом в одном из городских пабликов местная жительница Екатерина Рубцова.

Женщине вторит и ещё одна дубовчанка. По её информации, проблема с освещением носит всеобщий характер. Метаморфозы, произошедшие со светом, жители единодушно связывают с безалаберным отношением местных властей. В последние годы в городском поселении стало в буквальном смысле некомфортно находиться.

- Света нет каждый день по всем улицам. Город превратили в помойку. Так мало того, повсюду мусор и бездомные животные, - рассказала Оксана Шмакова.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась за комментарием в местную администрацию. Как выяснилось, обо всех перечисленных проблемах в мэрии хорошо известно и даже более того, у властей есть план по налаживанию ситуации.

- Сейчас городская администрация проходит процедуру реорганизации. В прошлом году у нас были проблемы с использованием нашего расчётного счёта. Сегодня все эти формальности улажены, переходим в нормальный режим работы. Нами уже заключён контракт с «Волгоградоблэлектро» на обслуживание муниципальной сети уличного освещения. Кроме того, пошли первые закупки необходимых для ремонта комплектующих. Сами здесь живём и хорошо людей понимаем. В ближайшее время постараемся всё наладить, - рассказал журналистам главный инженер МКУ «Городское хозяйство» Алексей Ляхов.

При этом вызволить из сумрака Центральный городской парк власти пообещали уже сегодня. Зона отдыха оказалась обесточена из-за проблем с одним из сетевых узлов. На текущий момент специалисты завершили ремонтные работы и уже этим вечером горожане смогут побаловать себя вечерним променадом.

Помимо освещения, жители также обращали внимание на неопрятный вид парка, однако и эту проблему власти обещают совсем скоро решить.

- У нас обслуживанием парка занимаются четыре человека. Текущую уборку и мелкий ремонт стараемся производить максимально оперативно. Да, в межсезонье жители могли наблюдать скопления сухой листвы, но на 11 и 12 апреля у нас намечен субботник, во время которого планируем полностью привести эти территории в порядок, - добавил Алексей Ляхов.

Однако реконструкции Центрального парка дубовчанам ждать в ближайшее время не стоит. В мэрии сетуют, что все заявки утверждает районный центр, а работы по обновлению этой территории пока не согласованы.

Фото: паблик «Подслушано. Дубовка» в социальной сети «ВКонтакте»