Волжан предупредили об обработке скверов и улиц химикатами





С 22 по 25 мая в Волжском зелёным насаждениям устроят душ из химических препаратов. Как сообщает ИА «Высота 102», в ночное время с 23:00 до 5:00 специалисты будут обрабатывать от вредителей хвойные растения на центральных улицах города, а также в некоторых парковых зонах.

В ночь с 22 на 23 мая насекомых потравят на площади Свердлова, разделительной полосе по проспекту Ленина, кольце ул. Карбышева, а также на ул. Энгельса.

С 23 на 24 мая обработке подвергнутся территория сквера на ул. Комсомольской, привокзальная площадь, разделительная полоса ул. Карбышева, сквер на ул. Машиностроителей.

С 24 на 25 мая специалисты завершат работу распылением препаратов на ул. Мира и ул. 40 лет Победы.

Отметим, по информации городской администрации, во время проведения санитарных мероприятий в домах, расположенных вблизи зон обработки, рекомендуется держать окна закрытыми.