Происшествия

Труп выпавшего из окна мужчины нашли в Волжском

Происшествия 22.05.2024 20:27
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22.05.2024 20:27


В городе Волжском Волгоградской области следователям предстоит выяснить причины гибели 51-летнего мужчины, тело которого было обнаружено под окнами многоквартирного дома. Трагедия произошла на бульваре Профсоюзов. 

По информации экстренных служб, вызов к дому №19Б поступил 21 мая днем.  

Когда оперативные службы прибыли на место, спасти жизнь мужчины не представлялось возможным – он был мертв. Соседи сообщили, что мужчина проживал в данном доме и, вероятнее всего, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, – сообщает источник ИА «Высота 102». 

По предварительным данным, следов насильственной смерти на теле не обнаружено, а причиной гибели волжанина стали травмы, полученные им при падении. 

Фото: Яндекс Карты

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