В центре Волгограда у стадиона с незаконным уловом задержан рыбак





В Центральном районе Волгограда в ходе рейда полицейские задержали рыбака, ловившего рыбу запрещенным методом. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина был замечен накануне вечером возле стадиона «Волгоград Арена».

– Местный житель 21 мая на берегу Волги осуществлял незаконный лов рыбы путем багрения, используя для этого смык. Подобным способом злоумышленник успел добыть 5 штук рыбы породы рыбец, – сообщили в главке полиции. – Рыба и предметы лова изъяты. Устанавливается сумма причиненного водным ресурсам ущерба.





Также ущерб подсчитывают в городе Николаевске, где с сетью 21 мая был задержан 56-летний мужчина.

По информации полицейских, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении рыбаков уголовных дел по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов. Мужчинам грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

В полиции сообщают, что профилактические рейды продолжаются, и призывают волгоградцев заниматься разрешенными видами ловли.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области