Происшествия

В центре Волгограда у стадиона с незаконным уловом задержан рыбак

Происшествия 22.05.2024 11:20
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22.05.2024 11:20


В Центральном районе Волгограда в ходе рейда полицейские задержали рыбака, ловившего рыбу запрещенным методом. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина был замечен накануне вечером возле стадиона «Волгоград Арена». 

Местный житель 21 мая на берегу Волги осуществлял незаконный лов рыбы путем багрения, используя для этого смык. Подобным способом злоумышленник успел добыть 5 штук рыбы породы рыбец, – сообщили в главке полиции. – Рыба и предметы лова изъяты. Устанавливается сумма причиненного водным ресурсам ущерба.


Также ущерб подсчитывают в городе Николаевске, где с сетью 21 мая был задержан 56-летний мужчина. 

По информации полицейских, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении рыбаков уголовных дел по ст. 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов. Мужчинам грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

В полиции сообщают, что профилактические рейды продолжаются, и призывают волгоградцев заниматься разрешенными видами ловли. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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