



В Волгограде сотрудники таможенной службы задержали одного из пассажиров, собирающегося вылететь в Дубай. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина пытался пронести в ручной клади незадекларируемую наличность.

- При проведении таможенного контроля у пассажира были выявлены наличные денежные средства в сумме 10 тысяч долларов США и 305 тысяч рублей, при этом вывоз России иностранной валюты наличными на сумму свыше эквивалента 10 тыс. долларов США запрещён, — рассказали журналистам в пресс-службе межрегионального Астраханского таможенного управления.

Как пояснил пассажир, о требованиях к декларированию крупных денежных сумм, вывозимых за границу, он не знал. В настоящее время мужчине грозит административная ответственность. Часть денежных средств была изъята таможенным управлением, а иностранная валюта возвращена пассажиру под расписку.

Отметим, в Волгоградском международном аэропорту для организации потоков пассажиров работает аудиовизуальный помощник. Система информирует граждан о требованиях к прохождению посадки по «красному» и «зелёному» коридору. Также получить все необходимые разъяснения пассажиры могут на информационной стойке.

Фото: пресс-служба Астраханского таможенного управления