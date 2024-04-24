Общество

Самолеты Ан-2 в Волгоградской области назвали в честь Маресьева и Романенко

Общество 24.04.2024 16:32
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24.04.2024 16:32


Сегодня, 24 апреля, на аэродроме малой авиации в городе Камышине Волгоградской области самолетам Ан-2 присвоили имена летчика-истребителя Героя Советского Союза Алексея Маресьева и заслуженного пилота Российской Федерации Владимира Романенко.  Торжественная церемония прошла при участии авиаторов, ветеранов, а также представителей общественности и органов власти. После этого самолеты, выполняющие авиационные работы от Карелии до Чукотки, были торжественно подняты в небо.  


– Традиция присвоения имен нашим самолетам имеет важнейшее значение. Мы считаем значимым, что имена этих прославленных людей и сам их дух продолжат работать вместе с нами, – отметил глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

Присвоение имен Маресьева и Романенко самолетам Ан-2 в честь 100-летия первого применения отечественной авиации в сельском хозяйстве инициировал авиационный альянс «Аэрохимфлот». 


Фото: Аэрохимфлот

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