



Сегодня, 24 апреля, на аэродроме малой авиации в городе Камышине Волгоградской области самолетам Ан-2 присвоили имена летчика-истребителя Героя Советского Союза Алексея Маресьева и заслуженного пилота Российской Федерации Владимира Романенко. Торжественная церемония прошла при участии авиаторов, ветеранов, а также представителей общественности и органов власти. После этого самолеты, выполняющие авиационные работы от Карелии до Чукотки, были торжественно подняты в небо.





– Традиция присвоения имен нашим самолетам имеет важнейшее значение. Мы считаем значимым, что имена этих прославленных людей и сам их дух продолжат работать вместе с нами, – отметил глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

Присвоение имен Маресьева и Романенко самолетам Ан-2 в честь 100-летия первого применения отечественной авиации в сельском хозяйстве инициировал авиационный альянс «Аэрохимфлот».





Фото: Аэрохимфлот