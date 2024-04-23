«Он так и не позвонил»: в Волгоградской области возбудили дело о загадочном исчезновении участника СВО
Расследования 23.04.2024 06:35
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23.04.2024 06:35
Военные следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 32-летнего Александра Тыпчука, участника СВО. Об этом рассказали V102.RU близкие Александра. О мужчине нет никаких вестей с 30 марта.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что житель станицы Добринка Урюпинского района с красной татуировкой на руке исчез в Новониколаевском районе после того, как вышел из кафе «У Татьяны», где он находился с товарищами.
Александр участвовал в специальной военной операции, заключив контракт с Минобороны РФ в марте 2023 года. Был ранен, после чего его направили на реабилитацию домой. 2 апреля была назначена комиссия ВВК, которая должна была его комиссовать по состоянию здоровья.
Родные Александра забили тревогу сразу после его исчезновения. По словам его супруги, он звонил ей даже с передовой. Телефон мужчины отключился в тот же вечер, когда он исчез. А потом выяснилось, что видеокамеры кафе, где его видели последний раз, были отключены.
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