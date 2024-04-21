Сотрудницу колл-центра в Волгограде нашли мертвой на работе

В Волгограде проводится проверка по факту смерти 55-летней женщины в помещении колл-центра. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, в настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, которое, по предварительным данным, не является криминальным.

- Признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Что стало причиной ее гибели, станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы, - рассказал собеседник агентства.

По сведениям информагентства, происшествие случилось в субботу, 20 апреля, в колл-центре, который расположен в ТЦ «Пирамида» в Центральном районе Волгограда.