Волгоградцы сняли на видео стену огня у жилых домов

В Советском районе Волгограда сегодня, 21 апреля, потушили крупный ландшафтный пожар на улице Научная. Как сообщает V102.RU, очевидцы сняли стену огня и черные клубы дыма в непосредственной близости от частных домов.

По словам авторов ролика, который опубликован в местных пабликах, огонь перекинулся на дом. Однако в ГУ МЧС России по Волгоградской области об этом ничего не сообщают.

- Горел камыш на площади 1000 кв.м. Ликвидация в 13.58, - сообщили в ведомстве.

Данных о пострадавших в результате пожара нет.

Видео: Жесть Волгограда / Telegram