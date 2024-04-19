Общество

Дыхание весны? Волгоградские депутаты гребут и сажают

Общество 19.04.2024 19:45
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19.04.2024 19:45


Депутаты Волгоградской областной думы после недавней вылазки на субботник в Городском саду, во время которого активно сгребали прошлогоднюю листву, снова взялись за дело. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня парламентарии в рамках акции «Сад Памяти» в Среднеахтубинском районе сажали дубы.


Напомним, что акция «Сад Памяти» реализуется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом России. Ее цель – высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. И Волгоградский регион является одним из самых активных участников этого проекта – в 2024 году в Волгоградской области в акции принимают участие все 22 лесничества и муниципальные образования региона. Посадочный материал для озеленения, в том числе и сеянцев дуба, готовят в местных питомниках.  

Наш регион относится к степной зоне, где в основном рукотворные леса, поэтому для нас очень важно каждое дерево. Значительную роль в увеличении площади лесоразведения и лесовосстановления оказывают мероприятия федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». С 2019 года в нашей области на более чем семи тысячах гектаров было высажено около 30 миллионов саженцев, заготовлено более 30 тысяч тонн семян, – отметила глава комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева. – Важно и то, что регион полностью перешел на районированный посадочный материал. Это стало возможным благодаря возрождению питомников, укреплению материально-технической базы наших лесничеств. В соответствии с задачами, поставленными губернатором Андреем Бочаровым, приведена в порядок оросительная система, закуплена новая техника и оборудование.


По ее словам, все лесничества Волгоградской области сегодня уже оснащены всем необходимым, но работа в этом направлении продолжается.

Радует, что с каждым годом к акциям по посадке деревьев присоединяется все больше жителей нашего региона, и, прежде всего,  молодых людей. Они понимают, что это их страна, им здесь жить, растить своих детей, - подчеркнула парламентарий. 

Согласно плану, утвержденному на текущий год,  в районах и городах Волгоградской области и на землях лесного фонда планируется высадить 987 тысяч сеянцев и саженцев рябины, акации, ясеня, сосны, вяза, липы, дуба на общей площади около 250 га.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы

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