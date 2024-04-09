Депутаты Волгоградской облдумы переобулись в кроссовки

Общество 09.04.2024 20:48
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09.04.2024 20:48
Сегодня депутаты Волгоградской облдумы сменили костюмы и наряды на спортивные костюмы и удобные джинсы, переобулись в кроссовки, надели перчатки и дружною толпою вышли на субботник. Как рассказали V102.RU в регпарламенте, в весенней акции по уборке города приняли участие представители всех фракций. Депутаты активно гребли лопатами в Комсомольском саду, собирая прошлогоднюю листву.
Напомним, месячник по благоустройству начался в Волгограде 18 марта этого года. Коммунальные службы занимаются уборкой общественных мест, скверов и пешеходных зон. К субботникам во всех городах и районах региона могут присоединиться все желающие.
Фото сайта Волгоградской областной думы
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