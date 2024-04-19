Общество

Конфискованные средства гигиены передали в Волгограде для бойцов СВО

Общество 19.04.2024 06:22
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19.04.2024 06:22


Партию средств личной гигиены на общую сумму в 10 миллионов рублей передали в Волгограде для дальнейшей отправки в зону СВО. Как сообщил V102.RU  руководитель территориального управления Росимущества Александр Хрипко, накануне, 18 апреля, с участием представителей волгоградского отделения ОНФ состоялась передача 92 тысяч бритвенных станков и дезодорантов.

Средства гигиены были конфискованы на таможне и обращены в собственность государства по решению Волжского городского суда.  
Ранее территориальное управление Росимущества передало ОНФ для отправки в зону СВО 117 мопедов, которые также были обращены в федеральную собственность по судебному решению.
Фото ТУ Росимущества



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