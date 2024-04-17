Общество

Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабжения

Общество 17.04.2024 09:46
0
17.04.2024 09:46


Более 25 тысяч владельцев дачных участков в Волгограде перешли на прямые договоры электроснабжения. Тем не менее, многие садоводы пока не спешат этого делать, доверяя распространенным мифам и заблуждениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», с самыми популярными приходится сталкиваться практически каждый день. 
Чаще всего дачники считают, что для заключения прямого договора необходимо получить разрешение общего собрания или председателя. На самом деле перечень документов для заключения договора энергоснабжения ограничен и регламентирован законодательством. Этот перечень не содержит решения общего собрания СНТ или выборных органов товарищества о переходе на прямые договора энергоснабжения.  
Познакомиться со списком необходимых документов всегда можно на сайте энергокомпании, в подразделе «Перечень документов, необходимых для заключения договора электроснабжения с гражданами, осуществляющими ведение садоводства и огородничества на земельном участке, расположенном в границах территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». 
Еще один распространенный миф пугает садоводов большими очередями, длительной проверкой и согласованием документов для заключения прямого договора энергоснабжения. На практике оформить договор несложно, и можно это сделать через районный абонентский участок по месту расположения СНТ или даже без визита в офис компании – дистанционно через сайт. Для этого нужно подготовить сканы документов, необходимых для заключения договора, и вместе с заявлением установленной формы отправить их на электронную почту контакт-центра contact@energosale.ru.
Тех, кто бывает на своем дачном участке только в сезон, настораживает информация, что квитанции при заключении прямого договора будут приходить на дачу, а там могут потеряться, да и точные почтовые адреса есть не у каждого участка. Но при заключении договора в качестве адреса для доставки квитанций по оплате можно указать городской адрес, по которому дачник проживает или зарегистрирован. Или подписаться на электронную квитанцию в личном кабинете энергокомпании. 
— Прямой договор – наиболее прозрачная  схема взаимоотношений с энергосбытовой компанией. Заключив такой договор, садовод, добросовестно оплачивающий счета за энергоресурс, не будет зависеть от ситуации с оплатой в садоводческом обществе, от долгов соседей и других проблем, возникающих из-за несвоевременных расчетов СНТ за энергоснабжение, — в очередной раз напомнили волгоградцам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.04.2024 08:26
Общество 17.04.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 20:41
Общество 16.04.2024 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 20:12
Общество 16.04.2024 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 17:50
Общество 16.04.2024 17:50
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 17:31
Общество 16.04.2024 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 16:57
Общество 16.04.2024 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 15:40
Общество 16.04.2024 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 14:06
Общество 16.04.2024 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 13:20
Общество 16.04.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 12:21
Общество 16.04.2024 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 11:35
Общество 16.04.2024 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 11:09
Общество 16.04.2024 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 10:36
Общество 16.04.2024 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 08:11
Общество 16.04.2024 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
16.04.2024 07:45
Общество 16.04.2024 07:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:19
На трассе Волгоград-Луганск четыре человека пострадали из-за выезда «УАЗа» на встречкуСмотреть фотографии
09:46
Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабженияСмотреть фотографии
09:25
Прикинулись овцами: под Волгоградом накрыли три майнинговые фермыСмотреть фотографии
08:26
В Волгоград вернули летучих мышей после лечения в московском зоопаркеСмотреть фотографии
06:24
Лесничество в Волгоградской области провалило госзадание по валежнику и сухостоюСмотреть фотографии
21:38
Под Волгоградом осудили фермера за пролитую кровь на полях «Дяди Вани»Смотреть фотографии
21:21
В матче «Каустика» и «Саратова» забросили 60 мячейСмотреть фотографии
20:41
Минобороны наградило волгоградского военного священника Сергия ПоповаСмотреть фотографии
20:12
В Волгограде внедрили контроль за тандемами лихачей на электросамокатахСмотреть фотографии
19:39
Депутаты и общественники обсудили экологическую стратегию Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:05
Темпы жилищного строительства в Волгоградской области побили новый рекордСмотреть фотографии
17:57
В Волгограде произошел пожар в девятиэтажке на Семи ветрахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
В Волгоградской области школьники осваивают управление дронамиСмотреть фотографии
17:31
Жара до +30 и ураган: погода приготовила новый сюрприз волгоградцамСмотреть фотографии
16:57
В Волгоградской области ИИ поможет терапевтам определиться с диагнозомСмотреть фотографии
16:34
Переработчик ПЭТ-бутылок в Волжском заработал 45 млн рублей и угодил под судСмотреть фотографии
15:40
В Волгограде ул. Иркутскую расширят за счёт средств регионального резервного фондаСмотреть фотографии
15:33
Под Волгоградом обвалился потолок отремонтированной поликлиникиСмотреть фотографии
14:53
Волгоградец на отдыхе утонул вместе с автомобилем «Лада Гранта»Смотреть фотографии
14:06
Град прошелся по очередному хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:47
В Волгограде массовое ДТП со скорой попало на видеоСмотреть фотографии
13:20
В Волжском из-за паводка приостановят работу переправы через АхтубуСмотреть фотографии
13:13
Сотрудники ЕвроХима помогли жителям Котельниково справиться с последствиями циклона «Ольга»Смотреть фотографии
13:03
Суд в Волгограде арестовал пацанку и ее банду за избиение пассажиров автобуса №103Смотреть фотографии
12:49
Врача бюро МСЭ в Волгограде осудили за присвоение инвалидности за взяткиСмотреть фотографии
12:26
МЧС требовало закрыть обрушившийся ТЦ «Арбуз молл» в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Мэрия Волгограда заплатила 330 тысяч рублей за несуществующие остановкиСмотреть фотографии
11:35
Главку МВД России по Волгоградской области исполнилось 105 летСмотреть фотографии
11:28
Прокуратура проведет проверку из-за обрушения ТЦ «Арбуз» в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
Почему Путин поддерживает Бочарова? Мнение политолога Андрея ЧешоваСмотреть фотографии
 