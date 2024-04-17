Энергетики опровергли мифы о переходе дачников на прямые договора энергоснабжения





Более 25 тысяч владельцев дачных участков в Волгограде перешли на прямые договоры электроснабжения. Тем не менее, многие садоводы пока не спешат этого делать, доверяя распространенным мифам и заблуждениям. Как сообщили ИА «Высота 102» в ПАО «Волгоградэнергосбыт», с самыми популярными приходится сталкиваться практически каждый день.

Чаще всего дачники считают, что для заключения прямого договора необходимо получить разрешение общего собрания или председателя. На самом деле перечень документов для заключения договора энергоснабжения ограничен и регламентирован законодательством. Этот перечень не содержит решения общего собрания СНТ или выборных органов товарищества о переходе на прямые договора энергоснабжения.

Познакомиться со списком необходимых документов всегда можно на сайте энергокомпании, в подразделе «Перечень документов, необходимых для заключения договора электроснабжения с гражданами, осуществляющими ведение садоводства и огородничества на земельном участке, расположенном в границах территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

Еще один распространенный миф пугает садоводов большими очередями, длительной проверкой и согласованием документов для заключения прямого договора энергоснабжения. На практике оформить договор несложно, и можно это сделать через районный абонентский участок по месту расположения СНТ или даже без визита в офис компании – дистанционно через сайт. Для этого нужно подготовить сканы документов, необходимых для заключения договора, и вместе с заявлением установленной формы отправить их на электронную почту контакт-центра contact@energosale.ru.

Тех, кто бывает на своем дачном участке только в сезон, настораживает информация, что квитанции при заключении прямого договора будут приходить на дачу, а там могут потеряться, да и точные почтовые адреса есть не у каждого участка. Но при заключении договора в качестве адреса для доставки квитанций по оплате можно указать городской адрес, по которому дачник проживает или зарегистрирован. Или подписаться на электронную квитанцию в личном кабинете энергокомпании.

— Прямой договор – наиболее прозрачная схема взаимоотношений с энергосбытовой компанией. Заключив такой договор, садовод, добросовестно оплачивающий счета за энергоресурс, не будет зависеть от ситуации с оплатой в садоводческом обществе, от долгов соседей и других проблем, возникающих из-за несвоевременных расчетов СНТ за энергоснабжение, — в очередной раз напомнили волгоградцам.



