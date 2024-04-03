Общество

Каждый второй волгоградец выступил за ограничение использования электросамокатов

Общество 03.04.2024 10:00
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03.04.2024 10:00


Порядка 60% волгоградцев хотели бы, чтобы на законодательном уровне ввели дополнительные ограничения на вождение электросамокатов. Такими данными поделились аналитики компании SuperJob.

Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты мартовского исследования, среди противников средств индивидуальной мобильности преобладают женщины - 64%. В своих комментариях респонденты чаще всего предлагали значительно ограничить скорость передвижения на электросамокатах, ввести возрастное ограничение 18+, обязательное обучение управления такого рода средствами передвижения, ограничить движение по пешеходным пространствам и внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Опрос проводился по заказу Russia Today с 25 по 28 марта 2024 года. Помимо Волгограда, исследование охватило территорию 370 населённых пунктов. Выборка всероссийского исследования составила 1600 респондентов.

Отметим, на прошлой неделе стало известно о запрете на использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности на некоторых улицах Саратова. Соответствующие ограничения были введены городскими властями по инициативе прокуратуры и начали действовать уже с 1 апреля.

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