Волгоградская область на три дня окажется во власти сильнейшего урагана





15 апреля Волгоградская область оказалась во власти сильнейшего ураганного ветра. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, крыши домов, рекламные конструкции и деревья уже испытали на прочность порывы со скоростью до 17 м/с, но, судя по прогнозу, то ли ещё будет.

Ветер сегодня начался ранним утром и пиковых отмок достиг ближе к 15:00. Вместе с порывами тут же начала портиться и погода. Во второй половине дня небо затянула сильная облачность, а температура резко опустилась с 19 °С до 17 °С. В 16:00 над региональной столицей вновь раздались громовые раскаты.

По прогнозу синоптиков, на этом сюрпризы апрельской погоды для волгоградцев не исчерпываются. Ближе к вечеру понедельника ветер всё же должен несколько сбавить обороты. Скорость порывов поутихнет до 11 м/с. Однако во вторник всё начнётся с новой силой.

- В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 7–12 м/с, днем и при грозах порывы 15–20 м/с. Температура воздуха: ночью +7…+12 °С; днём +20...+25 °С, в отдельных северных районах +13...+18 °С, — говорится в актуальном прогнозе ЦГМС для Волгоградской области на 16 апреля.

В среду, 17 апреля, синоптики вновь сулят жителям региона кратковременные дожди, грозы, ветер 7–12 м/с, с порывами до 15–20 м/с. На этом фоне прогнозируется довольно жаркая для второго весеннего месяца погода. Днём столбик термометра поднимется до отметки +24…+29 °С.