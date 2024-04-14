



В районах Волгоградской области 12 километров автодорог оборудуют современными системами освещения. Строительство новых линий начнётся в мае 2024. Уже сейчас региональные власти законтрактовали работы по обустройству светоточек на дорогах Николаевского, Суровикинского и Старополтавского районов, общей протяжённостью порядка 9 километров.

- Подрядчикам предстоит построить линии освещения на въездах в города Николаевск и Суровикино, а также в границах сел Новая Полтавка и Калинино в Старополтавском районе. Специалисты установят здесь 229 силовых фланцевых граненых опор, а также 234 светодиодных светильника, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Кроме того, в течение года уличные фонари должны появиться на дорогах Чернышковского района. Здесь светильники будут смонтированы как на улицах райцентра, так и на территории хутора Верхнегнутов.

Отметим, по информации властей, развитие сетей уличного освещения на наиболее опасных участках местных дорог позволит снизить количество ДТП. Работы выполняются по региональной программе «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области». В 2022 и 2023 годах искусственным освещением уже были оборудованы 14,9 километров улично-дорожной сети в семи населенных пунктах Новониколаевского, Урюпинского и Нехаевского муниципальных районов.