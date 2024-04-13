Видео напугавшего волгоградцев запуска ракеты опубликовало МО РФ

Минобороны России в своем официальном Telegram-канале разместило кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты, запущенной накануне с полигона Капустин Яр в Астраханской области, сообщает V102.RU.

В оборонном ведомстве уточняли, что пуск производился в ходе государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет.

Напомним, жители Волгограда и Волжского заметили в небе белую стрелу, которая через какое-то время превратилась в спираль.

Видео: МО РФ